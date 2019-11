Le parole dell'ex amministratore delegato del Milan e attuale dirigente del Monza.

25/11/2019

Ospite negli studi di Tiki Taka, l'ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani ha parlato del momento del Milan, di Zlatan Ibrahimovic, del Monza e di tanto altro. Sullo svedese e sui rossoneri ha detto:

Ho un bellissimo ricordo di Zlatan, se è in forma è ancora un fenomeno. Non è giusto che io parli del Milan, è gestito da un presidente che è mio amico e tra i dirigenti ci sono due monumenti come Maldini e Boban. Spero che possa riprendersi, ma non è gusto che ex dirigenti sputino nel piatto dove hanno mangiato

Poi svela alcuni retroscena:

In passato ho corteggiato a lungo Conte e sono stato vicino a Sarri. Se fossi rimasto al Milan avrei provato a prendere anche Icardi, è un attaccante straordinario. Giampaolo lo volevo nel 2016, ma i cinesi preferivano Montella e alla fine l'hanno spuntata loro: va bene così, con lui abbiamo vinto il nostro ultimo trofeo

Sulla lotta per lo Scudetto:

Conte ha ragione quando dice che senza l'Inter la Juve avrebbe già vinto il nono scudetto di fila. Ormai è l'unica squadra che può contendere la vittoria ai bianconeri

Poi torna indietro con la mente:

Ricordo un'estate in cui avevo praticamente venduto Serginho e Boban, che alla fine rimasero e fecero bene. Ma il mercato è così

Sulla reazione di Cristiano Ronaldo dopo essere stato sostituito contro il Milan:

Mi ricorda quando Sacchi teneva fuori Van Basten e su come reagiva mi avvalgo della facoltà di non rispondere...

Nessun dubbio sul trofeo che porta nel cuore:

La prima Champions vinta non si scorda mai. Milan-Steaua Bucarest a Barcellona, uno stadio tutto rossonero. Ricordo l'euforia della gente, c'erano migliaia di tifosi per le strade. Spero che Daniel Maldini possa fare come suo papà Paolo e suo nonno Cesare e alzare anche lui una Champions

Sul VAR:

Dopo il gol di Muntari che non fu assegnato sono assolutamente favorevole ad ogni tipo di tecnologia legata al calcio. Di certo è uno strumento che va migliorato, ma ora si hanno più certezze e meno sospetti. Non si può tornare indietro. Sono felice anche del fatto che sarà presente in Serie B dall’anno prossimo: le persone così sono più tranquille

Sul Monza, di cui è amministratore delegato: