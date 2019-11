Radja è un uomo squadra, tutti sono corsi ad abbracciarlo dopo il gol. Sta crescendo di condizione, è un talento naturale. Sono felice per lui, peccato che il suo gol non abbia portato i tre punti. Il Lecce, comunque, è una buona squadra, voglio precisarlo

Inutile star qui a discutere, sono errori che non dobbiamo commettere. Ne parlerò a mettere fredda con il ragazzo. Lui è una persona seria che si impegna sempre, forse ha subito una mezza provocazione. Non deve essere così, ma già ne abbiamo parlato troppo. Esagerato il rosso a Lapadula? Sia lui che Olsen si affrontano, molto spesso accadono questi episodi, per entrambi la sanzione deve essere la stessa

C'è tanta rabbia, eravamo avanti 2-0 fino all'80' e poi per colpa nostra abbiamo pareggiato. Ci serva da lezione, il calcio è così, c'è poco da fare. Peccato, avevamo in pugno la gara, comunque è un risultato positivo che allunga la serie positiva. La doppia espulsione ci ha messo in difficoltà

Un'occasione sprecata. Avanti di due gol sul campo del Lecce, il Cagliari si fa riprendere e finisce la gara in nove uomini per le espulsioni di Cacciatore e Olsen. Al termine del match ha parlato così a Sky Sport il tecnico dei sardi Rolando Maran:

