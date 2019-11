Bologna, blitz di Di Vaio per Ibra. Ma il Milan non molla

Bologna, blitz di Di Vaio per Ibra. Ma il Milan non molla

La speranza dei tifosi rossoblù è che Sinisa torni il prima possibile in panchina e possa guidare i suoi ragazzi a tempo pieno in quel di Casteldebole. Per ora si limita a supervisionare le sedute, come succederà anche domani visto l'annullamento del giorno libero inizialmente concesso.

Intanto venerdì tornerà a parlare pubblicamente. Lo farà in occasione di un incontro con la stampa in cui verrà affiancato dai medici del Policlinico Sant'Orsola che lo hanno seguito fin qui.

Era il 13 luglio quando Sinisa Mihajlovic annunciava al mondo intero l'inizio della sua battaglia contro la leucemia. Dopo tre cicli di cure e un trapianto di midollo, il tecnico del Bologna è stato dimesso dall'ospedale ed è ora pronto per tornare in panchina.

Per la giornata di venerdì è stata fissata una conferenza stampa in cui il tecnico serbo parlerà con i medici del Policlinico Sant’Orsola.

