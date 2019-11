Il centrocampista è tornato in campo nel match vinto 2-0 dagli Xeneizes contro l'Union Santa Fe: non giocava dal 1° settembre.

di Redazione Fox Sports - 25/11/2019 11:04 | aggiornato 25/11/2019 11:11

Finalmente Daniele De Rossi. L'ex centrocampista della Roma è tornato a indossare la maglia del Boca Juniors a 84 giorni di distanza dall'ultima presenza collezionata lo scorso 1° settembre, quando giocò 69' contro il River Plate prima di finire in infermeria per una lesione al gemello della gamba destra.

Il recupero è stato tormentato. Il classe 1983 ha provato ad accelerare i tempi finendo per incorrere in una ricaduta. Risultato? Si è rivisto solo ieri.

Al termine del match - valido per la 14esima giornata di Superliga - vinto 2-0 dagli Xeneizes contro l'Union Santa Fe (reti al 2' di Abila e al 56' di Mac Allister), De Rossi (entrato al 65' per Mac Allister) ha espresso tutta la sua gioia per essersi messo alle spalle un bruttissimo periodo:

Fin qui ho giocato meno di quanto avrei voluto. Alla mia età gli infortuni possono capitare, ho imparato ad essere paziente. Ma non avrei dovuto giocare contro il River Plate. Ora però sto bene e mi alleno molto, sono felice per questa vittoria che è anche la più convincente di quest'anno. Ho tante domande in testa, voglio capire come sto fisicamente. Un mese fa non ero in buone condizioni

Con questo successo il Boca è salito sempre più in vetta a quota 28 punti, tre in più dell'Argentinos Juniors che ha però un partita in meno. DDR sogna di vincere il titolo e di prolungare la sua permanenza a Buenos Aires:

Adoro giocare alla Bombonera con questi compagni e non penso di cambiare club. Qui sto bene e ringrazio coloro che mi hanno consentito di essere qui. Apprezzo l'opportunità, anche se vorrei giocare un po' di più. La Bombonera è molto meglio da dentro che da fuori e lo hanno capito anche i miei amici che sono venuti da Roma per vedermi. I tifosi ci incoraggiano e manifestano il loro amore ogni giorno, da gente così si può soltanto imparare

Così invece l'allenatore del Boca Gustavo Alfaro:

Mi sono congratulato con lui per la settimana di allenamento che ha fatto. Ora la situazione è migliorata ma deve continuare a collezionare partite e allenamenti. Sappiamo che può darci un contributo molto importante. Daniele è un soldato che vuole esserci sempre, vuole giocare