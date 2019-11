Proprio nel corso di NXT TakeOver: WarGames abbiamo assistito (oltre che a uno show pazzesco) all'ingresso di Kevin Owens nel main event per entrare nella squadra del Team Ciampa. Non proprio un dettaglio, visto che lo stesso canadese sarà impegnato stanotte a Survivor Series 2019 nel classico match a eliminazione, ma per rappresentare SmackDown...

È la notte di Survivor Series 2019 , uno dei quattro "Big Four" della WWE . Si tratta del PPV in cui viene solitamente stabilita la supremazia dei roster, generalmente un discorso che ha riguardato Raw e SmackDown, ma che a partire da quest'anno vedrà coinvolto anche NXT. Il brand nero e oro si è evoluto, è passato da "semplice" territorio di sviluppo a show televisivo.

