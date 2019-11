Nella notte tra il 24 e il 25 novembre all'Allstate Arena di Rosemont (Illinois), uno dei quattro big four della World Wrestling Entertainment.

di Marco Ercole - 24/11/2019 12:58 | aggiornato 24/11/2019 13:08

Con la fantastica nottata che ha regalato NXT TakeOver: WarGames 2019 si è conclusa la definizione della card di Survivor Series 2019, il ppv WWE che si terrà stasera a partire da mezzanotte (diretta scritta su FOXSports.it con l'inizio del kickoff) all'Allstate Arena di Rosemont (Illinois).

Un weekend da urlo per gli appassionati di wrestling, che dopo essersi goduti lo spettacolo dello show dedicato al brand oro e nero, sono pronti per vedere i tre roster sfidarsi per la supremazia in WWE in uno dei quattro "big four".

Nella 33esima edizione del ppv, infatti, ci sarà per la prima volta l'inclusione dell'ormai ex territorio di sviluppo, che nell'ultimo mese ha dichiarato guerra a Raw e SmackDown, guadagnandosi l'accesso a questo evento. Nella card del programma troviamo due match e eliminazione (uno maschile e uno femminile), grande classico di Survivor Series, ma anche tre incontri interbrand con rappresentanti dei tre brand della WWE, così come verranno messi in palio i tre titoli principali maschili, quelli di Raw, SmackDown e NXT.

WWE Survivor Series 2019, card e pronostici

Andiamo a vedere ora come al solito l'intera card del programma di Survivor Series 2019, dove potrete esprimere i vostri pronostici. Al momento l'unica incognita è rappresentata dal Team NXT per il match a eliminazione: i nomi dei partecipanti del brand nero e oro saranno svelati da Shawn Michaels nel corso del kickoff del ppv, che potrete seguire qui su FOXSports.it gratuitamente a partire da mezzanotte.

Bayleyvs BeckyLynchvsShaynaBaszler

Champion vs Champion vs Champion Triple Threat match

Bayley vs Becky Lynch vs Shayna Baszler



The New Day vs The Undisputed Era vs The Viking Raiders

Champions vs Champions vs Champions Triple Threat Tag Team match

The New Day vs The Undisputed Era vs The Viking Raiders



AJ Styles vs Roderick Strong vs Shinsuke Nakamura

Champion vs Champion vs Champion Triple Threat match

AJ Styles vs Roderick Strong vs Shinsuke Nakamura



5-on-5-on-5 Women's Survivor Series Elimination Triple Threat match

Team Raw (Asuka, Charlotte Flair, Kairi Sane, Natalya e Sarah Logan) vs Team SmackDown (Carmella, Dana Brooke, Lacey Evans, Nikki Cross e Sasha Banks) vs Team NXT (Bianca Belair, Candice LeRae, Io Shirai, Rhea Ripley e Toni Storm)

Team Raw (Asuka, Charlotte Flair, Kairi Sane, Natalya e Sarah Logan) vs Team SmackDown (Carmella, Dana Brooke, Lacey Evans, Nikki Cross e Sasha Banks) vs Team NXT (Bianca Belair, Candice LeRae, Io Shirai, Rhea Ripley e Toni Storm)



5-on-5-on-5 Men's Survivor Series Elimination Triple Threat match

Team Raw (Drew McIntyre, Kevin Owens, Randy Orton, Ricochet e Seth Rollins) vs Team SmackDown (Braun Strowman, King Corbin, Mustafa Ali, Roman Reigns e Shorty G) vs Team NXT (da svelare)

Team Raw (Drew McIntyre, Kevin Owens, Randy Orton, Ricochet e Seth Rollins) vs Team SmackDown (Braun Strowman, King Corbin, Mustafa Ali, Roman Reigns e Shorty G) vs Team NXT (da svelare)



Adam Cole (c) vs Pete Dunne

Single match per l'NXT Championship

Adam Cole (c) vs Pete Dunne



Brock Lesnar (c) (con Paul Heyman) vs Rey Mysterio

No Holds Barred match per il WWE Championship

Brock Lesnar (c) (con Paul Heyman) vs Rey Mysterio



"The Fiend" Bray Wyatt (c) vs Daniel Bryan

Single match per il WWE Universal Championship