Nella Allstate Arena di Chicago, Illinois, si fa la storia. La WWE apre ufficialmente una due giorni da urlo, con un "aperitivo", se così si può definire, di Survivor Series.

di Marco Ercole - 24/11/2019 01:07 | aggiornato 24/11/2019 01:41

Nella Allstate Arena di Chicago, Illinois, si fa la storia. La WWE apre ufficialmente una due giorni da urlo, con un "aperitivo", se così si può definire, di Survivor Series, il PPV che andrà in onda domani notte. Si tratta di NXT TakeOver: WarGames 2019, uno dei PPV più attesi dai fan del wrestling, fiore all'occhiello del brand nero e oro.

Ben due i match da cui prende il nome il PPV che si terranno in questa edizione, una sfida che consiste in una battaglia a squadre che si affrontano in due ring posizionati uno di fianco all’altro, circondati da due gabbie di metallo.

Da programma i match vedranno protagoniste Candice LeRae, Mia Yim, Rhea Ripley e Tegan Nox vs Io Shirai, Bianca Belair, Kay Lee Ray e Shayna Baszler (primo incontro femminile di sempre con questa stipulazione), mentre dal punto di vista maschile troveremo The Undisputed Era (Adam Cole, Bobby Fish, Kyle O’Reilly e Roderick Strong) vs Tommaso Ciampa, Keith Lee, Dominik Dijakovic e un membro da stabilire.

WWE NXT TakeOver: WarGames 2019 - Tutti i risultati (AGGIORNA)

E poi, Pete Dunne affronterà Killian Dain e Damian Priest, mentre Finn Balor dovrà vedersela con Matt Riddle. Questo e molto altro ci godremo nel corso di NXT TakeOver: WarGames 2019, che vi racconteremo qui di seguito in diretta scritta.

Kickoff

Il primo colpo di scena arriva nel kickoff, perché Mia Yim è costretta a dare forfait a seguito di un attacco subito nel backstage e Rhea Ripley decide di dare una chance a Dakota Kai, che entra ufficialmente a far parte del team. Nell'unico match del pre-show, poi, Isaiah “Swerve” Scott viene sconfitto da Angel Garza.

Candice LeRae, Dakota Kai, Rhea Ripley e Tegan Nox vs Io Shirai, Bianca Belair, Kay Lee Ray e Shayna Baszler

Primo match del PPV, si fa subito la storia con il primo match femminile di sempre con la stipulazione WarGames. Si parte con Candice LeRae e Io Shirai, che aprono le danze in attesa del primo ingresso (uno ogni 3 minuti). Mentre le due si affrontano in modo abbastanza equilibrato, arriva il turno di Bianca Belair. Tre minuti più tardi ci pensa Rhea Ripley (ieri vincitrice del match a tre con Charlotte Flair e Sasha Banks) a rimette la sfida in parità, caricando il ring di sedie, bidoni, mazze da kendo e chi più ne ha più ne metta. Porta qualcosa successivamente anche Kay Lee Ray e le 5 ragazze sul ring danno veramente spettacolo. Arriva ora il momento di un nuovo ingresso e dalla gabbia esce Dakota Kai, che però torna subito indietro e attacca incredibilmente la sua compagna di squadra, Tegan Nox, infortunandola e spintonando via anche William Regal, arrivato per tentare di calmare la sua rabbia. Rhea Ripley si dispera sul ring, la sua scelta è stata chiaramente sbagliata...

Lo sottolinea successivamente Shayna Baszler, che sale sul ring per dare vita a un 4 contro 2, che a quanto pare è destinato a restare tale fino al termine dell'incontro. Nei due ring adesso ci sono Io Shirai e Kay Lee Ray contro Candice LeRae, Bianca Belair e Shayna Baszler contro Rhea Ripley. Alle ragazze in inferiorità numerica serve un miracolo e per tentare di conquistarlo si armano di vari oggetti contundenti. Una prova impressionante delle due, soprattutto dell'australiana, che riesce a liberarsi dalla morsa di Shayna Baszler e va a chiudere l'incontro scaraventandola su due sedie. Nonostante la doppia inferiorità numerica, il Team composto da Rhea Ripley e Candice LeRae riesce a vincere un match meraviglioso.

Seguono aggiornamenti... (AGGIORNA QUI)