Un gesto davvero da vedere e rivedere, che ha consentito agli Spurs di Mourinho di prendere un buon vantaggio già nel primo tempo e mettere così una seria ipoteca sui primi tre punti (che poi sono arrivati) in Premier League della gestione del portoghese. Nella ripresa infatti è arrivato il gol del 3-0 di Harry Kane, che ha reso inutili le reti successive di Antonio e Ogbonna per gli Hammers.

