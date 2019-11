Serie A, Torino-Inter inizia in ritardo per degli scontri in curva

Per questo l'arbitro Maresca è stato costretto ad aspettare qualche minuto prima di fischiare l'inizio del terzo anticipo del 13esimo turno di Serie A . Al termine dell'incontro, poi, dopo la pesante sconfitta casalinga per 0-3 firmata dalle reti di Lautaro Martinez, de Vrij e Lukaku, i tifosi granata hanno contestato duramente i propri giocatori e la società per il rendimento dell'ultimo periodo.

Per motivazioni ancora da accertare, tifosi del Torino e dell'Inter sono arrivati a contatto in Curva Primavera, dando inizio a degli scontri. L'intervento degli steward presenti e delle forze dell'ordine ha permesso di fermare sul nascere questa situazione.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK