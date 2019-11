I due bomber Immobile e Caputo segnano nel primo tempo, al 91esimo minuto arriva la rete decisiva di Caicedo.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 24/11/2019 19:59 | aggiornato 24/11/2019 23:17

Sassuolo-Lazio è stata la gara andata in scena al Mapei Stadium e valida per la 13ª giornata di Serie A. Prima della sosta per le nazionali, il Sassuolo aveva superato 3-1 il Bologna in casa, mentre la Lazio ha vinto sul Lecce all'Olimpico, 4-2 per la squadra di Inzaghi.

Il primo tempo è segnato dalle reti dei due bomber, Immobile all'inizio della frazione e Caputo nel finale. Sembra tutto portare al pareggio ma nel recupero è Caicedo a trovare il gol che regala il successo ai biancocelesti.

Nel prossimo turno il Sassuolo sarà impegnato in casa della Juventus nel match di domenica 1 dicembre alle 12.30. La Lazio ospiterà invece l'Udinese alle 15 all'Olimpico.