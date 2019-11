Nel prossimo turno la Sampdoria sarà impegnata in casa del Cagliari nel monday night di lunedì 2 dicembre alle 20.45. L'Udinese giocherà invece domenica 1 dicembre alle 15 in casa della Lazio.

È Nestorovski a portare avanti la squadra friulana (dopo che nei primi minuti il VAR gli aveva annullato un gol) ma al 45esimo arriva il pareggio di Gabbiadini. Con l'Udinese in 10 per il rosso a Jajalo, i blucerchiati la vincono col rigore segnato da Gaston Ramirez.

Sampdoria-Udinese è stata la gara andata in scena a Marassi e valida per la 13ª giornata di Serie A. Nel turno prima della sosta la Samp ha pareggiato 0-0 in casa contro l'Atalanta, stesso risultato dell'Udinese maturato in casa contro la SPAL.

