Dopo un primo tempo avido di occasioni, i giallorossi passano con gol su calcio da fermo di Smalling, Mancini e Dzeko.

di Redazione Fox Sports - 24/11/2019 19:59 | aggiornato 24/11/2019 23:18

Roma-Brescia è stata la gara valida per la 13ª giornata di Serie A andata in scena all'Olimpico. I giallorossi sono scesi in campo per cercare la vittoria dopo la sconfitta subita a Parma nel turno prima della sosta. Una sconfitta anche per il Brescia, che è caduto 4-0 contro il Torino nella gara che ha visto Fabio Grosso esordire sulla panchina delle rondinelle.

La prima frazione è decisamente poco emozionante ma i giallorossi passano con Smalling (tiro di testa deviato) e Mancini. La chiude Dzeko nel finale dopo una mischia al centro dell'area di rigore: finisce 3-0.

Nel prossimo turno la Roma affronterà il Verona al Bentegodi, domenica 1 dicembre alle 20.45. Il Brescia invece aprirà la prossima giornata in casa contro l'Atalanta, sabato 30 novembre alle 15.