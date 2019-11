L'allenatore biancoceleste parla dopo il successo di Reggio Emilia: "Dovevamo segnare di più. Il futuro? Voglio alzare l'asticella".

di Redazione Fox Sports - 24/11/2019 17:30 | aggiornato 24/11/2019 17:35

Caicedo ha regalato alla Lazio la quarta vittoria consecutiva in campionato: il gol dell'attaccante biancoceleste al 91esimo minuto in casa del Sassuolo è valso il 2-1 finale e i 3 punti che mantengono i capitolini al terzo posto in classifica.

Ascoltato ai microfoni di Sky Sport, Simone Inzaghi ha parlato del successo della sua Lazio che in Europa League ha difficoltà mentre in Serie A viaggia spedita alle spalle del tandem di testa formato da Juventus e Inter. Con la speranza forse di arrivare presto a piani ancora più alti della classifica.