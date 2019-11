L'allenatore del Brescia parla dell'esclusione di SuperMario: "Decido io se gioca o no, se non si mette a disposizione la squadra fa fatica a sorreggerlo".

di Redazione Fox Sports - 24/11/2019 18:26 | aggiornato 24/11/2019 18:31

Seconda partita e seconda sconfitta sulla panchina del Brescia per Fabio Grosso, che dopo il 4-0 subito in casa contro il Torino due settimane fa esce sconfitto anche dall'Olimpico di Roma. L'allenatore non può essere contento nelle sue dichiarazioni post partita, in cui però non poteva non parlare di Balotelli.

SuperMario è rimasto fuori dalla lista dei convocato perché il suo tecnico lo ha allontanato dall'allenamento in settimana. Grosso ha commentato l'esclusione di Balotelli e la partita contro la Roma a Sky Sport.