Se ho alzato la voce nell'intervallo? A volte è necessario...nel primo tempo siamo stati molto lenti, nella ripresa meglio. A volte mi arrabbio e a volte ragiono coi giocatori, dipende dai momenti: abbiamo bisogno di migliorare, è vero che abbiamo segnato su palla inattiva ma abbiamo anche avuto altre chance. Pellegrini e Zaniolo possono giocare insieme, era la prima partita di Lorenzo e ha fatto bene. L'equilibrio lo avevamo trovato con Mancini, ora c'è Diawara ma anche Veretout che è importantissimo per noi. Florenzi ha giocato bene e può migliorare offensivamente, può giocare in diversi ruoli. Non ho bisogno di parlargli.

La Roma non abbandona il treno Champions League e battendo il Brescia per 3-0 mantiene il quarto posto in classifica alle spalle della Lazio e attendendo il risultato del posticipo domenicale fra Lecce e Cagliari.

