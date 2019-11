Dal 74esimo al 79esimo infatti i Red Devils ribaltano il match trovando 3 gol con i giovanissimi Williams, Grenwood e Rashford (sì, perché è ancora giovanissimo) andando in vantaggio. Sembra tutto finito ma proprio allo scoccare del 90esimo McBurnie batte De Gea: i tifosi dello Sheffield trattengono l'esultanza per un controllo VAR visto un sospetto tocco di braccio del giocatore di casa ma la rete viene convalidata e porta il risultato sul 3-3 finale.

All'inizio della ripresa è Mousset a trovare il 2-0 con lo Sheffield che ora accarezza la possibilità di battere il Manchester United in Premier League , risultato che manca addirittura dall'edizione inaugurale del 1992/1993. Ma in pochi minuti la partita cambia completamente.

