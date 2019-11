L'argentino piace tantissimo alla dirigenza dei Gunners (anche se bisogna capire la sua disponibilità in quanto idolo degli Spurs), con il tandem composto da Ljungberg e Bould come soluzione alternativa. Quel che è certo è che nelle prossime due settimane, Emery si gioca tutto.

Lo rivela il Mirror, secondo cui il club ha abbandonato la convinzione di tenere a tutti i costi Emery in panchina fino a fine stagione: le prossime 4 partite saranno l'ultima chance, con gli impegni contro Eintracht Francoforte in Europa League e i 3 di Premier con Norwich, Brighton e West Ham che decideranno il suo futuro.

L' Arsenal si trova infatti nel bel mezzo della peggior striscia di risultati degli ultimi 20 anni, ben 6 partite senza una vittoria, e adesso Emery per salvare il suo lavoro all'Emirates deve cambiare le cose e farlo in fretta perché la dirigenza ha terminato la pazienza nei suoi confronti.

I sostenitori dei Gunners sono ormai da tempo sul piede di guerra e vogliono l'allontanamento dell'ex allenatore del Siviglia, col 2-2 casalingo con i Saints (in lotta per non retrocedere) arrivato solamente nei minuti di recupero col gol di Lacazette al 96esimo che non ha minimamente allentato la tensione.

I Gunners non vincono da 6 partite, peggior striscia degli ultimi 20 anni, e i tifosi vogliono il cambio di tecnico che si gioca tutto in 2 settimane.

