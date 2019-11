🎉 @neymarjr really enjoyed that @Flamengo winner 🤣 pic.twitter.com/1iKoz9XkIA

D'altronde Gabriel Barbosa è un amico vero di O'Ney, oltre che parente acquisito, dal momento ch è fidanzato di sua sorella minore. Il video su Instagram condiviso dello stesso attaccante del Psg mostra l'esultanza assolutamente no contenuta per il successo del Flamengo mentre guardava la partita a casa sua in compagnia di amici.

La doppietta di Gabigol in extremis ha infatti permesso al club rubonegro di vincere il trofeo e Neymar non ha nascosto tutta la sua felicità.

Che contrasto tra il Neymar che ha lasciato venerdì il prato del Parc des Princes, con lo sguardo serio, dopo la vittoria per 2-0 sul Lille del suo Psg in Ligue 1. Sabato notte il brasiliano ha cambiato totalmente atteggiamento ed è esploso di gioia quando i suoi connazionali del Flamengo hanno rimontato gli argentini del River Plate nei momenti conclusivi della finale della Copa Libertadores.

