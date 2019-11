I Blancos vanno sotto per il gol di Willian José ma reagiscono e vincono grazie alle reti di Benzema, Valverde e Modric.

di Redazione Fox Sports - 24/11/2019 00:00 | aggiornato 24/11/2019 00:04

Il Real Madrid riparte con una vittoria e non molla la testa della classifica in Liga dopo che il Barcellona era passato avanti vincendo il su oimpegno in casa del Leganes: i Blancos hanno battuto in rimonta una combattiva Real Sociedad per 3-1 tornando a pari punti con i catalanti.

La partita non è iniziata bene per le Merengues, subito in svantaggio per via delle rete dell'ex Willian José. Poi però si scatena Luka Modric che serve l'assist a Benzema per il pareggio e poi si ripete con Valverde (che trova il gol con deviazione).

Il pallone d'oro segna poi al 74esimo il gol del definitivo 3-1 con un gran sinistro di prima su sponda di Benzema sempre più capocannoniere della Liga. Il Real Madrid così trova i 3 punti e torna in testa al campionato col Barcellona.