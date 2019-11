Il brasiliano ha subito una lesione alla coscia destra e starà fuori per due settimane, mentre il difensore e il centrocampista sono in dubbio per l'Atletico Madrid. Torna Ronaldo.

di Redazione Fox Sports - 24/11/2019 16:13 | aggiornato 24/11/2019 16:17

La vittoria in casa dell'Atalanta è stata sicuramente molto importante per la classifica della Juventus che ha mantenuto così la testa della classifica davanti all'Inter ma i bianconeri escono parecchio acciaccati da Bergamo, in particolare Douglas Costa.

Come riportato da Maurizio Sarri nelle interviste dopo la fine della partita, l'esterno brasiliano aveva accusato un problema muscolare dopo essere entrato e i risultati degli esami fatti al J Medical oggi hanno evidenziato un problema per l'ex Bayern Monaco come comunicato dal club.

Douglas Costa ha subito una lesione del muscolo demitendinoso della coscia destra, i tempi del suo recupero sono di circa 15 giorni.

Una brutta tegola per Sarri che però ha ritrovato Cristiano Ronaldo: il portoghese ha svolto tutta la seduta di allenamento col gruppo e dovrebbe esserci contro l'Atletico Madrid martedì sera. Quando però potrebbero non essere a disposizione De Ligt e Bernardeschi.

De Ligt ha subito una lussazione in Atalanta-Juventus

Sempre nel comunicato si legge infatti che i due giocatori sono usciti malconci dalla partita contro l'Atalanta, il primo per una lussazione alla spalla destra e il secondo per il trauma all’emitorace destro che lo ha costretto al cambio. Altre due situazioni da monitorare in casa Juventus, in vista della Champions League.