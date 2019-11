Serie A, Torino-Inter inizia in ritardo per degli scontri in curva

Esami clinici e strumentali per Nicolò Barella all’Istituto Humanitas di Rozzano dopo la sostituzione di ieri contro il Torino a causa di una distorsione al ginocchio destro. Gli accertamenti hanno evidenziato un distacco di un frammento cartilagineo della rotula. Barella dovrà essere sottoposto a intervento di asportazione del frammento in artroscopia.

È arrivato il comunicato dell'Inter riguardo le condizioni fisiche di Nicolò Barella , uscito per infortunio nel corso dei minuti di recupero del primo tempo della partita di Serie A vinta ieri in casa del Torino. Il centrocampista nerazzurro e della Nazionale ha riportato una distorsione al ginocchio destro che lo obbligherà a sottoporsi a un intervento chirurgico.

