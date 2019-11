Durante i festeggiamenti per la Copa Libertadores, un giovane sostenitore "lancia la sfida" ai Reds: "Non importa se hanno Salah, Mané e Firmino".

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 24/11/2019 19:44 | aggiornato 24/11/2019 19:48

I tifosi del Flamengo sono letteralmente in paradiso dopo la pazzesca vittoria in finale di Copa Libertadores contro il River Plate: il 2-1 arrivato grazie alla doppietta di Gabriel Barbosa in pochissimi minuti ha mandato in estasi i sostenitori del club brasiliano che hanno poi festeggiato il trofeo.

Un curioso episodio è stato ripreso dalle telecamere di GloboEsporte e ha come protagonista un giovanissimo tifoso rossonero che non ha dimostrato nessuna timidezza venendo intervistato e anzi, ha "lanciato la sfida" ai campioni d'Europa del Liverpool.

"Vamos conseguir esse Mundial. Não importa Salah, Mané, Firmino... Isso aqui é Flamengo"



O torcedor mirim tá empolgado com o título da Libertadores! 😂



📺 ASSISTA À FESTA DO TÍTULO AO VIVO ➡️ https://t.co/2R7rAm5F0v#Libertadores #GloboEsporte pic.twitter.com/qDGujbRQU6 — globoesportecom (@globoesportecom) November 24, 2019

Il giovanissimo sostenitore del Flamengo è stato ascoltato e ha subito messo da parte la gioia per la vittoria del suo club in Copa Libertadores pensando già al prossimo torneo da conquistare: il Mondiale per club.