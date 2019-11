I giocatori di due squadre FIFA 20 dalla Tunisia hanno controllato i loro avatar per recitare in un minuto di silenzio al centro del campo in memoria del loro amico recentemente scomparso Wael Laabidi.

di Redazione Fox Sports - 24/11/2019 09:05 | aggiornato 24/11/2019 09:11

La funzionalità vera e propria non esiste, ma la possibilità di realizzarla comunque sì. Lo hanno dimostrato i giocatori Pro Clubs di FIFA 20 della Tunisia, che per commemorare la recente scomparsa di un loro amico, Wael Laabidi, sono riusciti a ricreare nel celebre videogame calcistico della EA Sports il classico minuto di silenzio che si tiene sui campi da gioco in occasione dei lutti.

FIFA 20, minuto di silenzio per l'amico scomparso

Lo screenshot di quel momento sta facendo il giro del mondo e si vedono tutti gli uomini sul terreno di gioco (compreso l'arbitro) fermi intorno al cerchio di centrocampo, intenti appunto nel rispettare il minuto di silenzio in segno di lutto, così come accade sui campi da calcio veri. Un modo particolare e simbolico per manifestare anche nel videogame il loro rispetto e il loro cordoglio verso il loro amico scomparso, anche lui appassionato di FIFA 20 come loro.