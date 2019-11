L'ex attaccante del Milan pronuncia una frase di stampo nazista mentre era in onda: "Era solo una battuta, ma mi è uscita male. Non volevo scioccare nessuno".

di Franco Borghese - 24/11/2019 09:37 | aggiornato 24/11/2019 09:42

Uno scandalo. Sempre, a maggior ragione ieri. In questa giornata di campionato giocatori e arbitri stanno scendendo in campo con un segno rosso in viso. Le prime squadre a farlo sono state l'Atalanta e la Juventus nell'anticipo delle 15 di ieri, ma lo faranno tutte. Tale iniziativa è legata alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Nella Eredivisie olandese hanno scelto la giornata di campionato in corso in questo fine settimana per mandare un segnale contro il razzismo e la discriminazione di ogni tipo. Qualcuno però non ha recepito il messaggio.

Marco Van Basten, ex attaccante del Milan, era ospite ieri nello studio di Fox Sports Olanda per commentare la partita di Eredivisie fra Ajax e Heracles Almelo. Al termine della gara, vinta per 4-1 dai padroni di casa (che sono anche capolisti del campionato) è avvenuto qualcosa di davvero sconveniente che ha lasciato i telespettatori attoniti.

Il giornalista di Fox Sports ha intervistato l'allenatore dell'Heracles Almelo Frank Wormuth, parlando in tedesco, nella lingua madre del tecnico sconfitto. Al termine del confronto Van Basten ha salutato Frank Wormuth pronunciando (ancora in diretta TV, ma probabilmente pensando di avere il microfono spento) una nota frase di stampo nazista:

Sieg Heil.

Nello studio è calato l'imbarazzo. Le parole sono arrivate nella casa di tutti i telespettatori, rimasti scioccati. Sui social, nel giro di pochi istanti, sono in molti a protestare e a chiedere spiegazioni a Van Basten che, passati pochi minuti, prova ad abbozzare delle scuse:

Non volevo scioccare nessuno, ci mancherebbe. Il mio intento era solo quello di scherzare sul tedesco di Hans. La mia è stata solo una battuta infelice e me ne scuso.

Meanwhile Dutch "legend" van Basten shouting sieg heil LIVE on TV 🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢 https://t.co/hJvI3wST4Y — Edison ²¹⁰³⁷⁷ (@Wahmisch) November 23, 2019

Immediata anche la presa di posizione di uno dei responsabili della versione olandese del canale Fox Sports, che ha ovviamente preso le distanze dalla frase pronunciata da Van Basten in diretta televisiva:

Quella di Marco è stata un'osservazione inappropriata. Non solo oggi che volevamo mandare un segnale contro il razzismo e le discriminazioni, lo sarebbe stata sempre.

Non è ancora chiaro se per Van Basten ci saranno conseguenze di qualche tipo. Quel che è certo è che un'icona del calcio olandese si è esposta a una incredibile e gravissima figuraccia, macchiando la propria immagine. Perché sbagliare è evidentemente umano, ma certe battute non andrebbero mai fatte per rispetto delle vittime. Sarebbe stata una battuta scandalosa sempre, ma lo è stata ancor di più ieri che la Eredivisie ha voluto mandare un segnale contro il razzismo.