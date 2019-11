Lo Chief Football Officer della Juventus al Dall'Ara per vedere da vicino il centrocampista svedese di proprietà dell'Atalanta.

di Redazione Fox Sports - 24/11/2019 13:17 | aggiornato 24/11/2019 13:22

Si sta mettendo in mostra, il centrocampista del Parma Dejan Kulusevski. L'Atalanta lo ha girato in prestito in Emilia Romagna nell'ultima sessione di calciomercato per farlo maturare e lo svedese sta approfittando al massimo della situazione.

Nel lunch match della 13esima giornata di Serie A che ha messo i ducali di fronte al Bologna al Dall'Ara, c'era un osservatore speciale a seguire le sue prestazioni da vicino.

Lo Chief Football Officer della Juventus, Fabio Paratici, è stato infatti avvistato in tribuna e il dirigente bianconero è andato proprio per seguire di persona la crescita di questo giocatore, che non ha tradito le aspettativa, segnando con un bel gol la rete del provvisorio vantaggio del Parma contro il Bologna (poi ripreso da Palacio prima dell'intervallo). Se la Vecchia Signora aspettava dei segnali nella partita odierna, allora chissà, magari Kulusevski (classe 2000) potrebbe diventare davvero un nuovo colpo di calciomercato della Juve in ottica futura.