Antonio Conte ha già dato indicazioni alla società sulla situazione di calciomercato dell'eroe della Libertadores vinta dal Flamengo.

di Redazione Fox Sports - 24/11/2019 09:29 | aggiornato 24/11/2019 09:49

Quaranta gol stagionali, gli ultimi due in finale di Copa Libertadores, ribaltando il vantaggio iniziale del River Plate e regalando al Flamengo la vittoria del trofeo. Numeri impressionanti quelli di Gabriel Barbosa, per tutti semplicemente Gabigol. Nonostante questo, però, l'idea di calciomercato che l'Inter ha su di lui non è cambiata di una virgola.

Da parte del club nerazzurro, detentore del suo cartellino, non c'è alcuna volontà di far tornare il brasiliano ad Appiano Gentile, nemmeno per un semplice saluto. A fine dicembre scadrà ufficialmente il prestito al Flamengo, di conseguenza Gabigol dovrebbe tecnicamente tornare alla base.

Calciomercato, la posizione dell'Inter su Gabigol

Ecco, l'Inter sta facendo in modo che questo non accada, cercando di trovare un accordo con lo stesso club brasiliano (oppure con altri, non mancano certo corteggiatrici per un giocatore con certi numeri) per venderlo a titolo definitivo prima del rientro in Italia.

Una decisione presa di comune accordo con il ragazzo (anche lui preferirebbe restare in patria), ma che dovrà portare un bel po' di milioni nelle casse nerazzurre (circa 35-40).

I 20 ipotizzati fino a qualche mese fa non sono più sufficienti, ne servono molti altri. La valutazione di calciomercato di Gabigol è inevitabilmente lievitata e, anche se l'idea di dargli una nuova chance in Serie A non è contemplata, l'Inter vuole ottenere il massimo dalla sua cessione. In tal senso, sfruttare l'effetto lungo della doppietta decisiva in finale di Copa Libertadores potrà dare un bell'assist alla società nerazzurra.