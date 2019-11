L'attaccante classe 2000 del Borussia Dortmund si sente “umiliato, incolpato e non protetto" dal club. Potrebbe partire già nella sessione invernale di calciomercato.

di Luca Guerra - 24/11/2019 19:21 | aggiornato 24/11/2019 19:26

Ha segnato la rete che ha dato il via alla rimonta dei suoi compagni nel 3-3 di venerdì sera contro l'Eintracht Francoforte in Bundesliga e in stagione è a quota 5 reti e 9 assist in stagione tra campionato e Champions League, ma Jadon Sancho non vive un momento di grande feeling con il Borussia Dortmund. Lo assicura The Athletic, testata molto letta tra Inghilterra e nord America, che addirittura ipotizza un possibile addio della stellina al Signal Iduna Park nella sessione di calciomercato del prossimo gennaio.

Stando a quanto riportato da The Athletic, il talento classe 2000 paga un rapporto deteriorato con il suo allenatore Lucien Favre e con la società. I club che seguono con interesse l'evoluzione della sua situazione sono tanti, soprattutto in Liga e Premier League, ma lo scenario rischia di far saltare il banco del calciomercato europeo già nel corso di quest'inverno.

Alla base dei dissidi tra Sancho e Favre, in particolare, ci sarebbero in particolare due episodi maturati nell'arco di un mese: il primo riguarda l’esclusione dai convocati arrivata dopo la sosta di ottobre, quando il 19enne inglese era rientrato in ritardo a Dortmund dopo gli impegni con l'Under 21 ed era rimasto fuori dai giochi nella partita di Bundesliga contro il Borussia Monchengladbach. Il secondo episodio è avvenuto prima della sosta di novembre, dopo la sostituzione al 36' del primo tempo nel big match perso per 4-0 dai gialloneri contro il Bayern Monaco. Favre non era stato tenero con il suo numero 7:

Sancho non era infortunato, ieri si è allenato con la squadra. Mi sono basato su quello che stavo vedendo in campo e, onestamente, non stava facendo abbastanza.

Borussia Dortmund, Sancho può andar via: Liverpool, Real Madrid e Barcellona lo seguono

Due incidenti diplomatici che potrebbero spingere Jadon Sancho a ritenere chiusa in anticipo rispetto alle previsioni la sua esperienza in Vestfalia, passata per 66 partite e 18 reti dall'agosto 2017 ad oggi. Secondo The Athletic, Sancho si sente "umiliato, incolpato e non protetto" dal Borussia, che potrebbe in cambio di un'offerta importante accontentarlo e cederlo.

La possibilità che Sancho ritorni in Inghilterra, dove era cresciuto vestendo la maglia del Manchester City nel vivaio, non è peregrina. Liverpool e Manchester United lo seguono con attenzione, alla pari di quello che fanno nella Liga Real Madrid e Barcellona. La quotazione di mercato, secondo il sito specializzato Transfermarkt.it, è di 100 milioni di euro. Da investire su un talento che deve ancora compiere 20 anni e ha già giocato 11 volte con la nazionale maggiore inglese. Il Borussia Dortmund saprà far rientrare il caso Sancho o cercherà di monetizzare già a gennaio? Alle prossime settimane la risposta.