Si chiude con due sconfitte ed una vittoria lo score tricolore alla Wembley Arena: gran successo di King Kong, Bad perde di misura. The Punisher va KO contro Page.

di Massimiliano Rincione - 24/11/2019 17:01 | aggiornato 24/11/2019 17:05

Serata agrodolce per le MMA italiane alla Wembley Arena per Bellator Londra 2. La sconfitta per KO patita da Gianni Melillo contro un Michael Page davvero incredibile ci lascia senza dubbio con tanto amaro in bocca, anche se era oggettivamente difficile fare di più soprattutto in relazione al pochissimo tempo con cui ha dovuto preparare il match. Si parte con il più tipico dei gameplan di Venom, che lascia partire diversi colpi singoli pesantissimi girando molto nell'ottagono. The Punisher prova a fare quel che può, ma purtroppo fa i conti con l'entra-esci pazzesco mutuato dal point del fighter inglese, che chiude il match dopo un minuto e 47 incrociando perfettamente Melillo su un tentativo di high kick. Classica azione di Venom, che in principio avrebbe dovuto affrontare Derek Anderson prima dell'infortunio del 12 novembre.

Vittoria senza possibilità d'appello, invece, quella di Pietro Penini, che si sbarazza di Charlie Ward dopo averlo dominato per tre round interi. Difficile capire cosa passasse per la testa del giudice che ha pensato bene di attribuire un round all'irlandese, che viene continuamente aggirato dalle fantastiche schivate di King Kong sui suoi ganci. Primo round in cui è l'italiano a mettere i colpi più pesanti, lavorando ottimamente in counter e limitando al meglio le sortite di Relentless. Secondo round in cui è stato Penini a guidare le danze, causando una probabile frattura al naso di un Ward sempre più controllato grazie ad un sapiente uso del jab. Terza ed ultima ripresa in totale controllo dell'atleta veronese, che piazza anche tre takedown sull'avversario facendo quello che vuole fino al termine dei 5 minuti finali. Eppure, un giudice è riuscito incredibilmente ad attribuire un round a Ward. Davvero assurdo, ma tant'è: questo nulla toglie alla vittoria del nostro rappresentante, che merita senza dubbio palcoscenici di questo tipo.

Un match, quello tra Penini e Ward, che si sarebbe dovuto disputare a Bellator Dublino del 27 settembre, prima che il tutto saltasse a causa di un infortunio dell'irlandese. Sconfitta di misura ma non per questo discutibile, invece, quella di Alessandro Botti, che perde senza dubbio il primo round contro Alfie Davis ma, già nel secondo round - il più tirato di tutti, senza dubbio - riesce a contenere bene il londinese, che pur mettendo tanti calci al corpo e in girata patisce non poco il controllo a parete dell'italiano, pur ribaltandolo a più riprese. Terzo round invece di piena marca italiana, anche se ciò non basta a portare il match a casa con Botti che, per due giudici su tre, perde addirittura tre round. Ecco, magari si potrebbe anche attribuire il secondo round a Davis, ma da qui a dargli anche il terzo ce ne passa. Decisamente più in linea il 29-28, assolutamente.

Fabio Barbieri Photography | Italian Cage Fighting Pietro Penini, in foto, è stato tra i protagonisti della serata di Bellator Londra con una gran prestazione contro Charlie Ward.

Bellator Londra: il resto della card

Tra gli altri match di serata, impossibile non menzionare la vittoria di Soren Bak - ex campione pesi leggeri Cage Warriors - su Terry Brazier, così come quella di Fabian Edwards su un Michael Shipman super-coriaceo rispettivamente per decisione unanime e split decision. Vince anche l'ex avversario di Alessio Sakara Kent Kauppinen, che batte Andy Mazolo al pari di Robert Whiteford che si sbarazza di Sam Sicilia a 6 secondi dalla fine del match. Trionfo anche per l'ex kickboxer Denise Kielholtz, che mette a referto una americana in 32 secondi su Sabriye Sengul.