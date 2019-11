Atletica leggera: presentato a Montecarlo il Contnental Tour

Annunciati i dettagli del nuovo circuito che racchiuderà i migliori meeting a livello mondiale al di fuori della Diamond League.

di Redazione Fox Sports - 24/11/2019 10:38 | aggiornato 24/11/2019 10:44

Il Continental Tour comprenderà meeting di tutto il mondo divisi in tre categorie (Gold, Silver e Bronze): lo status di appartenenza dei meeting sarà determinato dalla qualità delle competizioni e dal montepremi.

La World Athletics sta investendo sui meeting del livello Gold per accrescere il numero di opportunità disponibili di gareggiare per gli atleti di livello mondiale, le associazioni continentali (come la European Athletics in Europa) saranno responsabili della gestione delle competizioni di Livello Silver e Bronze, che conteranno fino a 100 meeting distribuiti in tutti e cinque continenti e saranno parte integrante della struttura del World Athletics Continental Tour.

Le tappe Gold del gruppo Gold del Continental Tour 2020

Sono state rese note le nove tappe del gruppo Gold del Continental Tour 2020:

10 maggio, Tokyo

13 maggio, Nanchino

22 maggio, Ostrava

1 giugno, Hengelo

9 giugno, Turku

13 giugno, Kingston

7 luglio, Szekesfehrvar

6 settembre, Silesia

15 settembre, Zagabria

La World Athletics annuncerà una decima tappa (probabilmente in Africa) nelle prossime settimane. Il Chef Executive Officer della World Athletics Jon Ridgeon ha assicurato che nelle prossime settimane verranno rivelate informazioni più dettagliate sul punteggio e sui meeting dei gruppi Silver e Bronze. Sul calendario pubblicato dalla European Athletics sono presenti anche due tappe italiane: a Rovereto della categoria Silver (8 settembre) e Padova della categoria Bronze (7 luglio), e diversi meeting storici europei come Lucerna (1 luglio) e Berlino (13 settembre), entrambi nel Gruppo Silver.

Il circuito Continental Tour si concentrerà sulle specialità escluse dalla Diamond League come i 200 metri, i 3000 siepi, il salto triplo, il lancio del disco e il lancio del martello. I punti per il ranking saranno simili a quelli assegnati dalla Diamond League. I diritti televisivi del Continental Tour appartengono a Infront, che li venderà a tutte le emittenti interessate in tutto il mondo.

Il montepremi totale sarà di almeno 200mila dollari per ogni meeting della categoria Gold. Un minimo di 20mila dollari (6mila per il vincitore) sarà disponibile per ciascuno degli eventi principali (200m, triplo, disco, martello e 3000 siepi) nei meeting del gruppo Gold. Lord Sebastian Coe, Presidente di World Athletics: