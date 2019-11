La Joya è di nuovo protagonista dopo essere stata a un passo dall'addio in estate: "Io e Higuain siamo una bella coppia".

24/11/2019

Se la Juventus è ancora in testa alla classifica dopo le ultime due settimana, grosso merito va dato a Paulo Dybala che prima della sosta ha risolto la sfida contro il Milan segnando il gol decisivo e nella partita con l'Atalanta è stato uno dei migliori in campo trovando anche la rete del definitivo 3-1.

Tutto normale se non fosse che la Joya era a un passo dal dire addio a Torino in estate con lo scambio col Manchester United con Lukaku saltato solamente per la sua volontà: ora in bianconero è tornato protagonista anche perché gioca in modo diverso rispetto alle ultime annate.

Le stagioni di Dybala con Allegri infatti lo avevano portato nel ruolo di trequartista mentre dall'arrivo di Sarri il numero 10 si è spostato da punta centrale in cui può dialogare a turno con compagni di reparto del calibro di Higuain o Cristiano Ronaldo.

Juventus, Dybala è tornato: "Giocare vicino alla porta mi aiuta"

Di questo ha parlato lo stesso Dybala ai microfoni della Gazzetta dello Sport dopo la vittoria della Juventus contro l'Atalanta, dando una spiegazione molto semplice sul suo rendimento: giocare da punta per lui è molto meglio.