L'opinionista di SkySport è un grande tifoso dei Millonarios e ha preso con filosofia la vittoria del Flamengo.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 24/11/2019 14:48 | aggiornato 24/11/2019 14:53

Che sia un grande tifoso del River Plate non è certo un mistero. Che si diverta molto a intepretare il ruolo che si è costruito negli ultimi anni da opinionista di SkySport, nemmeno. Ecco allora che da questo mix nasce la reazione di Lele Adani alla sconfitta dei Millonarios in finale di Copa Libertadores contro il Flamengo.

Che per ovvie ragioni non può essere simile a quella "goffa" (come da definizione di Morgan De Sanctis) dopo la vittoria sul Boca Juniors in semifinale, ma di tutt'altro tenore.

Adani in ogni caso dimostra (almeno apparentemente) di saperla prendere con filosofia, come spiegato anche a conclusione di questo video pubblicato in una Story su Instagram dopo il match vinto in rimonta dal Flamengo nei minuti finali, grazie alla doppietta di Gabigol: "Una volta si vince, una volta si perde". Certo, l'espressione annessa è tutta un programma...