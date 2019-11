Le parole dello Special One dopo la vittoria per 3-2 in casa del West Ham.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 23/11/2019 16:49 | aggiornato 23/11/2019 16:54

José Mourinho non stecca alla prima da allenatore del Tottenham. Nel match valido per la 13esima giornata di Premier League, gli Spurs si impongono 3-2 in casa del West Ham grazie alle reti di Son, Lucas Moura e Harry Kane (di Antonio e Ogbonna i gol degli Hammes). Nel post-partita, ai microfoni di BT Sport, lo Special One ha commentato così la prestazione dei suoi:

Sono davvero felice. Lo ero ancor di più prima di subire i due gol, stavamo giocando bene mettendo in pratica quello che avevamo provato in allenamento. Abbiamo anche avuto la palla del 4-0 che avrebbe ucciso la gara. Siamo fortunati che io abbia così tanti anni alle spalle in Premier League. All'intervallo ho detto ai ragazzi che se all'85' fossimo stati avanti 3-0, la partita sarebbe stata tutt'altro che chiusa...

Mourinho ha proseguito:

Oggi tante componenti hanno influito sulla gara. La prima volta con un nuoco allenatore, le fatiche delle nazionali che si sono fatte sentire negli ultimi 20 minuti. Ma la cosa più importante era vincere, non importa come ci siamo riusciti. I ragazzi sono felici ed è tutto quello che volevo

Su Dele Alli: