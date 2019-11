Gli inviati di DAZN sono riusciti a intercettare la frase che il centrocampista della Nazionale italiana (che è uscito sulle sue gambe) ha detto a Conte, che di certo non fa ben sperare i tifosi dell' Inter per le sue condizioni fisiche.

L'ex giocatore del Cagliari è infatti uscito per un infortunio al ginocchio a pochi minuti dalla fine della prima frazione, sostituito da Borja Valero. Barella è uscito dal campo dopo un contrasto in cui ha sentito dolore accasciandosi fuori dal rettangolo di gioco.

Dopo un primo tempo di alto livello per l' Inter in casa del Torino, arrivano anche delle brutte notizie per Antonio Conte che riguardano le condizioni fisiche di Nicolò Barella sostituito nel finale del primo tempo per un problema fisico.

