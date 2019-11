L'allenatore nerazzurro dopo il successo che mantiene la sua squadra vicina alla Juventus: "Lautaro è importante per noi. Barella? Spero non sia nulla di grave".

di Redazione Fox Sports - 23/11/2019 23:22 | aggiornato 23/11/2019 23:49

L'Inter vince al rientro dalla sosta del campionato e lo fa in grande stile in casa del Torino, su un campo reso particolarmente insidioso da una pioggia incessante che ha coperto il capoluogo piemontese per più di un giorno.

Le reti messe a segno da Lautaro Martinez, De Vrij e Lukaku hanno permesso alla squadra nerazzurra di vincere nell'anticipo serale della 13esima giornata di Serie A e soprattutto di mantenere le distanze dalla Juventus che è ancora avanti di un unico punto in classifica.

Lo sa bene Antonio Conte, che ai microfoni di DAZN ha parlato dopo il fischio finale analizzando la prestazione della sua Inter che battendo il Torino ha vinto l'undicesima partita su 13 turni di campionato.

Sono felice di non aver preso gol, perché davanti un gol prima o poi lo facciamo quindi essere tornati ermetici è la strada giusta. Vedere dei ragazzi che si impegnano sempre è un piacere, specie chi gioca meno come Borja Valero e Dimarco ma comunque spero che Barella stia bene. Sta crescendo e mi auguro che gli esami non diano esiti disastrosi. Le cessioni? Icardi, Nainggolan e Perisic non ci hanno dato grandi entrate ma se fossero venduti avremmo un tesoretto. Lautaro? Sicuramente è un giocatore importante e con Lukaku forma gran parte del nostro potenziale offensivo, anche quello del futuro perché sono entrambi giovani.

Infine una battuta in conferenza stampa: