Tre persone sono finite in manette per frode sportiva: tra queste c'è anche il calciatore Giordano Maccarone. Avrebbero scommesso su gare truccate dello scorso campionato di Lega Pro.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 23/11/2019 12:52 | aggiornato 23/11/2019 12:57

Il calcioscommesse torna argomento d'attualità in Italia. Nell'ambito dell'inchiesta denominata "Corner Bet" e condotta dalla Procura distrettuale di Catania, sono infatti finite in manette tre persone - attualmente ai domiciliari, come disposto dal Gip - per frode in competizione sportiva: sono Giordano Maccarrone, difensore oggi in forza al Foggia ed ex Bisceglie, Rosario Cavallaro, dipendente di una ditta privata, e Andrea Lanza, titolare di un centro scommesse.

Nel mirino ci sono tre partite di Serie C che si sono disputate nella scorsa stagione: si tratta di Trapani-Bisceglie, Rende-Bisceglie e Bisceglie-Sicula Leonzio. Tutto è partito da un'inchiesta per frode informatica, dalla quale è emerso un sodalizio criminoso dedito a frodi in alcune partite della Serie C. In queste ore la Polizia sta eseguendo diverse perquisizioni e sequestri. Si attendono ulteriori novità.