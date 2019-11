I nerazzurri non sbagliano e si riportano a -1 dalla Juventus capolista: prestazione super degli uomini di Conte. In gol Lautaro, de Vrij e Lukaku, ma il migliore è Brozovic.

di Daniele Rocca - 23/11/2019 22:57 | aggiornato 23/11/2019 23:00

L'Inter risponde immediatamente alla Juventus. Dopo il successo della squadra di Sarri in rimonta contro l'Atalanta (1-3), ecco la reazione dei nerazzurri sul campo del Torino. Uno 0-3 che è una dimostrazione di forza, un messaggio importante all'indirizzo della capolista e di tutta la Serie A. Resta solo un punto di distanza tra le due contendenti.

Allo Stadio Olimpico "Grande Torino" è orgasmo nerazzurro. Conte gli ha insegnato come si fa, a vincere, e i calciatori sembrano aver imparato la lezione. Lautaro, de Vrij e Lukaku firmano il quarto successo consecutivo, l'undicesimo dall'inizio del campionato. La miglior partenza di sempre nella storia dell'Inter in Serie A, al pari della stagione 1950-'51.

E adesso c'è da tuffarsi a capofitto nella Champions. Mercoledì è in programma l'appuntamento con lo Slavia Praga, match decisivo per le speranze di qualificazione di Handanovic e compagni. Al Torino resta il rammarico di aver perso Belotti nel primo quarto d'ora di partita, costretto al cambio per infortunio. Gli errori in fase difensiva hanno fatto il resto.

Getty Images L'esultanza di de Vrij dopo il gol del 0-2

Serie A, le pagelle di Torino-Inter

TORINO (3-5-2): Sirigu 6; Izzo 5.5, Nkoulou 5, Bremer 5 (56' Ola Aina 6); De Silvestri 6, Meité 5, Lukic 5.5, Baselli 6 (70' Berenguer 6), Ansaldi 5.5; Belotti sv (14' Zaza 5), Verdi 6. All.: Mazzarri 5.5.

INTER (3-5-2): Handanovic 6.5; Godin 6.5, De Vrij 7, Skriniar 6; D'Ambrosio 6.5 (83' Dimarco sv), Vecino 6.5, Brozovic 7.5, Barella 6 (45' Borja Valero 6), Biraghi 6.5; Lautaro Martinez 7 (68' Candreva 6), Lukaku 7. All.: Conte 7.

I migliori

Brozovic 7.5

Mette le gomme da bagnato prima dell'inizio della partita. Non c'è altra spiegazione. Mentre tutti pattinano, lui resta piantato sul terreno di gioco, dettando i tempi dell'Inter in modo magistrale. Consegna a Lukaku un pallone perfetto sullo 0-1, ma l'attaccante si trova sulla sua strada un super Sirigu. Va molto meglio nella ripresa, quando è serve il belga, che non sbaglia e fa 0-3.

Lautaro 7

E chi se non lui? Il Toro che mata il...Toro. Al primo pallone buono scappa sulla linea del fuorigioco e trafigge Sirigu con un diagonale perfetto. Sesto gol in Serie A, il nono stagionale. Colpisce sempre nella prima mezz'ora di gioco (8 su 9): nessuno ha il suo approccio alla partita. Cattivo ed efficace come pochi.

Lukaku 7

È il calciatore più pericoloso dell'Inter. Segna e sfiora almeno due volte il gol: nel primo tempo trova la risposta di un Sirigu formato Superman, mentre a pochi minuti dalla fine il pallone esce per una questione di centimetri. Ma quello che rimane è il decimo gol in 13 presenze. Romelu punta Immobile in vetta alla classifica marcatori.

De Vrij 7

La sua partita si mette in discesa dopo meno di un quarto d'ora: con l'infortunio di Belotti, il centrale olandese si alleggerisce del rivale più pericoloso. Tanto da spingersi in area avversaria e siglare il gol del raddoppio per l'Inter. Contro chi aveva segnato la prima rete in nerazzurro? Proprio contro il Torino, lo scorso anno. Appunto.

I peggiori

Meite 5

Sulle palle ferme il Torino difende a zona, ma a quanto pare non è una buona idea. Sul gol del raddoppio Meite perde di vista de Vrij, libero di colpire sul secondo palo. Non solo, la prestazione dell'ex Monaco è condizionata dai tanti errori in fase di costruzione. Insufficienza pesante.

Nkoulou 5

Si fa sorprendere alle spalle da Lautaro sull'azione del primo gol nerazzurro. Basta un colpo di testa banale di Vecino per mandare in porta l'attaccante argentino, colpa dell'amnesia del centrale difensivo granata, lontano parente dell'ottimo difensore ammirato nella passata stagione.