Il centrocampista gioca una grande partita e segna un super gol per il pareggio, il polacco delude ancora.

di Leonardo Mazzeo - 23/11/2019 20:10 | aggiornato 23/11/2019 20:21

Torna in campo la Serie A, e mette di fronte due squadre in crisi, per un motivo o per un altro: il Milan di Pioli cerca la vittoria per uscire dall'ultimo periodo buio, mentre il Napoli vuole lasciare fuori dal campo i problemi tra giocatori e società. Alla fine, però, nessun vincitore: a San Siro termina 1-1.

Primo tempo frizzante, col Milan che parte decisamente meglio: i rossoneri attaccano e cercano di rendersi pericolosi, senza però trovare la zampata decisiva. Cosa che invece riesce a fare il Napoli: dal nulla arriva il tiro da fuori di Insigne che colpisce la traversa, il pallone cade dal cielo sulla testa di Lozano, che è più lesto di tutti e batte Donnarumma. La reazione rossonera è tutta nel destro potente di Bonaventura (grande partita per lui), che pareggia i conti dopo soli cinque minuti.

La ripresa è combattuta, entrambe le squadre ci provano ma senza mai riuscire a far male negli ultimi sedici metri. Qualche squillo, poco più, per due squadre che stasera erano chiamate al riscatto e che invece si ritrovano a dividersi la posta in palio, muovendo solo in maniera minima la classifica. In poche parole, non sorride nessuno.

Serie A, le pagelle di Milan-Napoli

Milan (4-3-3) : Donnarumma G. 6.5; Conti 6, Musacchio 6.5, Romagnoli 6, Theo Hernandez 6; Paquetà 5.5, Biglia 5.5 (73' Calabria 6), Krunic 6; Rebic 6 (45' Kessié 6), Piatek 5 (85' Leao s.v.), Bonaventura 7. All. Pioli 6

Napoli (4-4-2): Meret 6; Di Lorenzo 6, Maksimovic 6, Koulibaly 6, Hysaj 5; Callejon 5 (59' Mertens 6), Allan 6.5, Zielinski 5.5, Elmas 6; Lozano 6.5 (84' Llorente s.v.), Insigne 6 (65' Younes 5.5). All. Ancelotti 5

Il migliore

Bonaventura 7

Già dalle prime battute si vedeva la sua voglia di far bene, a un anno di distanza da quel brutto infortunio. Nel gol c'è tutto il suo calvario, tirato fuori con rabbia e potenza, sotto l'incrocio. Partita di grande sostanza sull'out di sinistra, in pieno stile Bonaventura. Nel primo tempo soprattutto è stato una furia.

I peggiori

Piatek 5

Spento, poco coinvolto, poco incisivo: il polacco è un altro giocatore rispetto all'anno scorso, e il suo periodo negativo continua anche contro il Napoli. La scorsa stagine in Coppa Italia fece faville contro gli azzurri, stasera ha deluso ancora.

Hysaj 5

Molta confusione per il terzino, che sulla sua fascia soffre e rischia anche un clamoroso autogol nel primo tempo. Non riesce a combinare niente di buono neanche in fase offensiva. Partita da dimenticare.

Gli allenatori

Pioli 6

Contro il Napoli non è mai facile, ma la squadra avversaria era in crisi nei primi minuti e i suoi ne avrebbero potuto approfittare. Bene però la reazione dopo il gol, e bene anche la tenuta generale in campo. In tutto questo, però, la classifica di Serie A, continua a piangere.

Ancelotti 5.5

Un'altra gara deludente del suo Napoli, che sul piano del gioco non riesce proprio più a ritrovarsi. Serve una svolta, e serve anche in fretta perché la Serie A non aspetta. E quelle che all'inizio erano le dirette concorrenti per lo scudetto continuano a correre via.