La Juventus batte l'Atalanta al termine di una partita intensa, con tanti episodi e polemiche. Decide una doppietta di Higuain e il sigillo di Dybala. Bianconeri in testa.

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 23/11/2019 17:04 | aggiornato 23/11/2019 17:23

La Juventus vince a Bergamo, si conferma capolista in Serie A e manda un messaggio forte all'Inter impegnata stasera contro il Torino. Vittoria pesante, forse larga nelle dimensioni per quanto visto in campo. La Juve prova ad aggredire alto gli avversari, giocando quasi uomo su uomo come fa di solito la Dea, ma con il passare dei minuti sono gli uomini di Gasperini a salire di tono e ad alzare i ritmi in modo vertiginoso sfruttando soprattutto le fasce laterali e da sinistra, dove spesso scivola il Papu Gomez, arriva il primo momento clou del match: l'argentino crossa e trova il braccio largo di Khedira e per Rocchi è rigore, dal dischetto però Barrow centra la traversa e sulla ribattuta Pasalic manda alto. Il croato ci prova poco dopo sempre di testa, ma Szczesny è miracoloso e devia in angolo. Atalanta a tutta velocità e serve un intervento in spaccata di De Sciglio per murare il destro di Hateboer a porta praticamente sguarnita. Sarri deve rinunciare a Bernardeschi che avverte un infortunio al costato, al suo posto dentro Ramsey. I bianconeri tornano a farsi vivi nel finale di tempo, ma la punizione di Pjanic dal limite dell'area è sbilenca.

L'Atalanta riparte veloce e ha ancora una buona chance con Barrow che però affretta la conclusione e manda tra le braccia di Szczesny. Proprio quando stanno per scadere i due minuti di recupero, de Ligt è bravissimo nell'intercettare un cross basso di Gomez. L'Atalanta riparte fortissimo e con due palle inattive mette pressione nell'area della Juventus e il vantaggio arriva, del tutto meritato, al 55' con Gosens che sbuca sul secondo palo e batte il portiere bianconero. Non un caso che il gol sia arrivato da quella parte dove la catena Cuadrado-Khedira fatica a controllare i movimenti dei giocatori di Gasperini.

L'assist per Gosens è l'ultimo atto della partita di Barrow, al suo posto c'è Muriel. Sarri risponde con Douglas Costa per Bentancur. Ma il brasiliano perde subito un pallone sanguinoso, Gomez ribalta il fronte e serve Muriel che però viene murato sul più bello da un altro grande intervento di de Ligt. La Juve risponde con un'azione solitaria di Dybala che va in slalom, salta tre avversari, ma poi non tira e allora Toloi riesce a chiudere. L'Atalanta si fa vedere ancora con Muriel che però si fa chiudere dal solito de Ligt e al 73' un'altra azione personale di Dybala conduce palla verso Higuain che si gira e tira trovando la deviazione di Toloi e battendo Gollini per l'1-1. La Juve sembra risvegliarsi e ancora il Pipita tenta dai venti metri, tiro respinto. Al 77' Emre Can tocca con il gomito un cross di Hateboer, Rocchi va all'on field review e decide che il gesto del tedesco non è punibile con il calcio di rigore. All'83' però la Juve passa ancora, Dybala ispira per Cuadrado che crossa basso dove c'è Higuain che batte ancora Gollini. Furiose le proteste dei giocatori nerazzurri per un tocco di mano di Cuadrado a inizio azione, ma per Rocchi è tutto buono. Il VAR non può intervenire perché il presunto intervento falloso è avvenuto nella fase di difesa e non d'attacco. L'Atalanta si riversa in avanti e viene punita dalla Juve che va in contropiede con Dybala e trova la meritata gioia personale. È l'ultima emozione del match. Vince la Juve, cade l'Atalanta che per 70' aveva controllato la partita, ma che è caduta sotto i colpi dei fuoriclasse di Sarri.

Serie A, le pagelle di Atalanta-Juventus

Serie A, le pagelle di Atalanta-Juventus

Atalanta (3-4-1-2): Gollini 5,5; Toloi 5,5, Palomino 5,5, Djimsiti 5; Hateboer 6, De Roon 6, Freuler 5,5 (85' Traore sv), Gosens 7 (71' Castagne 6); Pasalic 6,5; Gomez 6,5, Barrow 6 (56' Muriel 5). All. Gasperini 5,5

Juventus (4-3-1-2): Szczesny 6,5; Cuadrado 6, Bonucci 6,5, de Ligt 7, De Sciglio 6; Khedira 5 (69' Emre Can 6,5), Pjanic 6, Bentancur 5,5 (57' D.Costa 6); Bernardeschi 5,5 (26' Ramsey 6); Higuain 7, Dybala 7,5. All. Sarri 6,5

I migliori

Gosens 7

Stantuffo continuo sulla sua fascia, nel primo tempo fa il bello e il cattivo tempo a sinistra, aiutato anche da Gomez che spesso va dalle sue parti a creare superiorità numerica. Mette in grave difficoltà Cuadrado che non sa mai come prenderlo e come posizionarsi per contrastarlo. Arriva puntuale sul cross di Barrow e porta in vantaggio l'Atalanta. Esce lui e la squadra perde verve.

Dybala 7,5

L'anima della Juventus, quello che anche nei momenti di maggior difficoltà prova sempre la giocata, tentativi sempre di classe pure per dare la scossa a una Juve che pare addormentata. Ispira le azioni dei due gol della Juventus, mette il talento a disposizione della squadra, quando la palla arriva tra i suoi piedi c'è sempre la sensazione che qualcosa possa accadere.

Higuain 7

Latita per quasi 75 minuti, anche perché la Juventus è schiacciata dalla pressione dell'Atalanta e fa una gran fatica a innescare il proprio centravanti. Quando manca un quarto d'ora alla fine, però, e i suoi sono sotto di un gol, si gira e anche grazie alla deviazione di Toloi riesce a riportare la Juve a galla. Si ripete poco dopo trasformando in oro l'assist di Cuadrado, firmando il gol numero quattro in questa Serie A e regalando a Sarri tre punti di platino.

De Ligt 7

Se la Juve rimane in partita e alla fine riesce a uscire da Bergamo con i tre punti in tasca è merito anche di questo difensore olandese, classe 2000, spesso criticato in questo inizio di stagione. Piazza quattro chiusure da centrale di livello assoluto, due nel primo tempo e altrettante nella ripresa. Quella in estirada al 45' è una gioia per gli occhi. Sta acquisendo fiducia, sta entrando nella mentalità del nostro campionato.

I peggiori

Khedira 5

Una delle sue peggiori partite in maglia bianconera, non trova mai i tempi di scalata su Gosens e Gomez, non riesce a dare una mano sostanziale a Cuadrado che va in difficoltà. Assente anche nella fase di ribaltamento dell'azione. La differenza con Emre Can è evidente.

Djimsiti 5

Della difesa dell'Atalanta è il più in difficoltà, gioca da centrale dei tre, ma non riesce a offrire le garanzie necessarie, insomma la sensazione è che la retroguardia di Gasperini si appoggi soprattutto a Toloi e Palomino. Non chiude la zona di competenza in occasione del raddoppio bianconero.

Muriel 5

Entra per Barrow proprio quando quest'ultimo aveva appena ritrovato fiducia con l'assist per Gosens. La mossa di Gasperini convince poco sin da subito, poi si rivela fallace anche in corsa. Il colombiano non è al meglio e si vede. Non fa la differenza, non riesce a dare strappi particolari, si appiattisce nell'anonimato.