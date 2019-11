Lozano porta avanti la squadra partenopea che però viene raggiunta dal bellissimo gol messo a segno da Bonaventura.

23/11/2019

Milan-Napoli è stato l'anticipo delle 18 di sabato 23 novembre valido per la 13ª giornata di Serie A. I rossoneri si sono presentati dopo la sconfitta dello Stadium nel turno prima della sosta per le nazionali, 1-0 in favore della Juventus. Il Napoli, invece, non è andato oltre il pareggio per 0-0 contro il Genoa.

A passare in vantaggio sono i partenopei con Lozano, bravo a ribattere di testa un pallone finito sulla traversa dopo un tiro di Insigne. Il pareggio però arriva dopo pochi minuto grazie a Bonaventura, che scarica un gran destro alle spalle di Meret: finisce 1-1.

Nel prossimo turno il Milan sarà ospite del Parma, domenica 1 dicembre alle 15. Il Napoli invece ospiterà il Bologna al San Paolo, fischio d'inizio alle ore 18.