I padroni di casa giocano un grande primo tempo (in cui Barrow tira sulla traversa un rigore) passando in vantaggio nella ripresa con Gosens. Nel finale però Higuain pareggia con un tiro deviato e poi segna il gol del 2-1. Nel recupero Dybala fa tris e chiude la partita.

Atalanta-Juventus è stata la gara che ha aperto la 13ª giornata di Serie A . I ragazzi di Gasperini sono scesi in campo dopo aver pareggiato 0-0 in casa della Sampdoria nel turno prima della sosta. Una vittoria, invece, per la Juventus che ha superato 1-0 il Milan in casa.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK