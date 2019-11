Dopo la sosta, la Roma vuole ripartire. Nel turno precedente i giallorossi hanno perso in casa del Parma, ma vogliono subito smaltire la delusione vincendo contro il Brescia, che arriverà domani pomeriggio all'Olimpico. In conferenza stampa, Fonseca ha parlato così della gara:

Su Dzeko e l'astinenza da gol:

Sono certo che tornerà a segnare a partire dalla prossima gara, non ho dubbi su questo. Non sto pensando a nessuna alternativa, giocherà normalmente.

Sul perchè la Roma non riesce a vincere:

Sono arrivato adesso, non so cosa sia successo in passato, solo lavorando si può trasformare la Roma in una società vincente. Sono molto motivato.

Poi sui convocati e la situazione infortunati:

Spinazzola non è pronto, anche Mkhitaryan si è allenato solo tre giorni: saranno disponibili dalla prossima partita. Pastore invece ha subito una contusione all'anca e abbiamo deciso insieme al medico che non è disponibile. Non sarà convocato. Pellegrini invece può giocare. Florenzi? Vedrò domani. La mia decisione non cambia perchè gioca in Nazionale o perchè si scrivono certe cose sui giornali. Prendo le decisioni in base a quello che penso. Se domani penso che debba giocare, lo farà. Lui è un professionista.