PSG-Lille: Neymar se la prende con Tuchel dopo la sostituzione

Il brasiliano, richiamato in panchina dopo 65', non l'ha presa affatto bene.

di Redazione Fox Sports - 23/11/2019 07:47 | aggiornato 23/11/2019 07:52

Il periodo buio di Neymar continua. L'attaccante brasiliano non sta vivendo di certo uno dei momenti migliori della sua carriera, visto che in questa stagione è sceso in campo solo 5 volte in Ligue 1 con la maglia del PSG. La colpa è da attribuire agli infortuni che stanno falcidiando O Ney, ma non solo: il rapporto con Tuchel sarebbe ormai compromesso, con allenatore e giocatore che avrebbero definitivamente rotto.

In settimana l'allenatore dei francesi aveva fortemente criticato Neymar per essere partito per Madrid per seguire la Coppa Davies. Ieri, invece, in occasione di PSG-Lille, si è verificato un altro episodio. Dopo una partita senza aver mai tirato in porta, Tuchel richiama Neymar in panchina. È il 65', quindi manca ancora quasi mezz'ora di gara, ma il brasiliano, anzichè accomodarsi in panchina, va dritto negli spogliatoi, senza dire una parola al tecnico.

Un episodio che riflette il momento di Neymar, a secco di gol nelle ultime gare e decisamente non al meglio. Tuchel, incalzato dai giornalisti in conferenza stampa, ha commentato così l'episodio:

Succede che molti giocatori vadano direttamente negli spogliatoi. Io non ci ho fatto caso perchè ero concentrato sulla partita. Ne discuteremo fra noi, ma adesso non ne parlerei.

Il PSG, alla fine, ha superato il Lille 2-0 con le reti di Di Maria e Icardi, con l'ex Inter che ha firmato il sesto centro in sette gare in Ligue 1.