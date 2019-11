Lo Special One vince la sua prima da allenatore del Tottenham sul campo del West Ham. Dominio Spurs fino al 75' e tris firmato da Son, Lucas e Kane.

È il ritorno di Mourinho in Premier League, dopo un anno. L'ultima volta dello Special One era stata ad Anfield, nelle vesti di allenatore dello United, 48 ore dopo arrivò l'esonero e l'attesa. Attesa terminata cinque giorni fa, la chiamata del Tottenham lo ha ridestato, dopo aver detto no a offerte faraoniche dalla Cina. José voleva ancora calcio vero, Premier possibilmente e il progetto Spurs lo ha da subito intrigato e convinto. Rilanciare una squadra in crisi di risultati e di gioco, squadra che non vince in campionato da fine settembre, ma una squadra che sei mesi fa si giocava la finale di Champions e che era probabilmente arrivata alla fine di un ciclo con il precedente allenatore. Mourinho ha detto sì e per la sua prima, non una qualunque, vista la rivalità che intercorre con il West Ham, sceglie il 4-3-3 e rispolvera Lucas Moura che in questa stagione era partito solo quattro volte nel blocco dei titolari. La partita è delicata anche per il West Ham che non vince da sei giornate, due mesi nei quali ha raccolto quattro sconfitte e due pareggi.

Pellegrini si gioca tanto, forse anche la panchina e per mezzora il suo piano tattico riesce abbastanza bene. Gli Hammers difendono corti, lasciano poco spazio e profondità a Lucas e Son e in ripartenza creano un paio di pericoli. Ma appena le linee del West Ham si allargano ecco che il Tottenham fa malissimo e proprio Son porta in vantaggio gli Spurs. E lo stesso sudcoreano, poco dopo, vede Lucas in area e costringe di fatto Cresswell a farsi autorete nel tentativo di anticipare l'avversario. La ripresa inizia com'era finito il primo tempo. Mou si dispera dopo tre minuti, perché vede Lucas divorsarsi la palla del tre a zero e probabilmente del match. Ma la delusione affligge per poco lo Special One che al 49' può festeggiare anche il primo gol di Kane sotto la sua gestione.

Per gli Hammers è notte fonda, nemmeno i cambi di Pellegrini scuotono la squadra che anzi rischia ancora di capitolare e si salva solo con un intervento disperato di Diop su Kane che forse rallenta troppo la conclusione e si fa rimontare. La reazione degli Hammers è merito soprattutto di Antonio, entrato al posto di uno spento Anderson, e proprio Antonio con una bella azione personale al limite dell'area al 76' firma il gol dell'1-3. Nel finale assedio dei padroni di casa alla porta di Gazzaniga e prima Rice devia in offside il colpo di testa di un compagno, poi è Ogobonna a trovare la rete. Ma è il 96' e quindi troppo tardi, per Mourinho il primo successo con gli Spurs che non vincevano in trasferta da nove mesi.

Uno dei derby di Londra più sentiti, in casa del West Ham, un battesimo di fuoco insomma per José Mourinho da allenatore del Tottenham, lui che da allenatore al debutto ha perso solo in un'occasione, la prima, con il Benfica contro il Boavista, poi cinque vittorie e un pareggio. Gli Spurs sono in affanno, finora hanno vinto solo tre gare su dodici e non ottengono un successo da quasi due mesi. Lo Special One sceglie il 4-3-3, fuori Eriksen e mediana più fisica con Alli, Dier e Winks. Davanti con Kane e Son c'è Lucas Moura. Pellegrini che è in crisi nera, visto che nelle ultime sei ha incassato quattro sconfitte e raccolto solo due punti, si affida alla classe di Felipe Anderson e Yarmolenko in appoggio ad Haller. Partita subito bella, intensa e prima gioia strozzata per Mourinho che vede Kane scaricare in porta di sinistro l'assist di Alli, ma il 10 è in offside e la rete annullata.

La risposta del West Ham è servita da Haller, ma il centravanti viene murato da Aurier e Gazzaniga riesce a controllare la conclusione senza troppi patemi. Il Tottenham fa la partita, mentre gli Hammers si ritraggono per poi ripartire in contropiede. Son ci prova all'alba del 20', ma il suo destro a giro viene respinto in modo plastico da Roberto, sul prosieguo dell'azione la palla buona capita sulla testa di Lucas Moura che però ha troppa fretta e spedisce ampiamente al lato. Passano cinque minuti e i padroni di casa hanno una grande chance in ripartenza, ma Felipe Anderson serve male Haller che a sua volta non controlla la sfera e l'azione sfuma.

Crescono gli Spurs con il passare dei minuti e Rice è provvidenziale per il West Ham nell'anticipare prima Son e poi Kane, ma il gol è nell'aria e arriva al 36' con Son che si defila sul centrosinistra, riceve in profondità e di mancino fredda Roberto sul secondo palo. Quarto gol in questa Premier per il numero sette del Tottenham che, poco dopo, subisce anche un brutto dallo da Friedericks che viene solo ammonito da Oliver e rivedendo le immagini il terzino di Pellegrini può considerarsi fortunato. Ma gli Spurs sono in totale controllo e proprio Son riparte sulla sinistra, anche grazie a una gran giocata da terra di Alli, cross basso in area e Cresswell per anticipare Lucas spedisce nella propria porta. La reazione del West Ham è un tiro di Snodgrass dai 25 metri che però non impensierisce Gazzaniga. Ma è ancora il Tottenham nel finale di tempo ad andare vicino alla rete con Sanchez che di testa impegna Roberto.

Il Tottenham può chiudere la partita ancora con l'accoppiata Son-Lucas e quando sono passati solo 180'' dall'inizio del secondo tempo, ma il brasiliano lanciato in porta dal compagno si divora la rete dello 0-3. Mou si dispera, ma è una delusione solo momentanea, perché Alli giostra bene in mezzo, trova Winks che allarga per Aurier che lascia partire un cross al bacio su cui si avventa Kane che cala il tris e sale a quota sette nella classifica marcatori. Pellegrini prova a scuotere i suoi con i cambi: fuori un anonimo Anderson e dentro Antonio, esce anche Yarmolenko e al suo posto fa l'ingresso in campo Fornals.

Ma è ancora il Tottenham ad andare a un passo dal gol, stavolta però Kane ritarda troppo il tiro e si fa rimontare da un intervento di Diop. Inevitabilmente i ritmi si abbassano, poiché la partita non ha molto altro da dire. Ma Antonio ha il merito di essere entrato in campo con tutt'altro spirito rispetto a Felipe Anderson e proprio il numero 30 del West Ham riesce a infilare Gazzaniga con una bella iniziativa personale.

Mourinho opera il primo cambio togliendo l'infortunato Davies e inserendo Rose. Poi c'è sapzio anche per Eriksen che viene inserito per Alli finalmente su ottimi livelli dopo le tante difficoltà di questi ultimi mesi. Poi dentro anche Sissoko per Lucas. Gli ultimi minuti sono di gestione per il Tottenham, di protezione rispetto al tentativo di ritorno in partita degli Hammers che quantomeno ci mettono cuore e troverebbero anche il 2-3, ma Rice è in fuorigioco nel ribadire in rete il colpo di testa di un compagno. Ma il West Ham riesce ad accorciare ancora al 96', sull'ennesimo calcio d'angolo è Ogbonna a trovare l'impatto giusto con il pallone. Per fortuna degli Spurs, però, non c'è più tempo per gli avversari e Mourinho può festeggiare, anche perché gli Spurs non vincevano in campionato, fuori casa, dal febbraio scorso quando aveva sconfitto il Fulham a Craven Cottage.