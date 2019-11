I Reds passano sul campo del Crystal Palace grazie al gol di Firmino all'85', Perez e Vardy trascinano le Foxes in casa del Brighton.

di Redazione Fox Sports - 23/11/2019 18:29 | aggiornato 23/11/2019 18:35

Il Liverpool di Jurgen Klopp si impone per 2-1 sul campo del Crystal Palace nella 13esima giornata di Premier League. Dopo la rete di Mané (49') e il pareggio di Zaha (82'), decide all'85' una zampata di Firmino che permette ai Reds di salire a quota 37 a +8 sul soprendente Leicester di Brendan Rodgers.

Le Foxes conquistano il quinto successo di fila in casa del Brighton grazie alle reti di Perez e Vardy, che realizza su rigore il suo 12esimo gol in campionato. Delude ancora l'Arsenal, che all'Emirates Stadium non va oltre il 2-2 contro il Southampton (rete di Lacazatte al 96'): i Gunners non vincono dal 6 ottobre (1-0 al Bournemouth).



Vincono Wolverhampton (2-1 al Bournemouth a domicilio), Norwich (2-0 in trasferta contro l'Everton) e Burnley (3-0 esterno contro il Watford). Di seguito tutti i risultati.

Premier League, 13ª giornata: i risultati del sabato