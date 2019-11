Parma, Kulusevski: "Io e Mbappé la generazione che cambierà il calcio"

Dejan Kulusevski, classe 2000, è uno dei prospetti più interessanti di questa stagione. Svedese, Kulusevski è in prestito al Parma dall'Atalanta, che lo ha preso cinque anni fa, come ricorda lui stesso:

Kulusevski ha poi parlato del suo futuro, intervistato da La Repubblica:

Sulle squadre incrociate e le voci che lo vogliono all'Inter, Kulusevski ha risposto così:

Ho affrontato sia la Juventus che l'Inter, sono le squadre migliori. Lo scudetto all'Inter? Presto per dirlo ma perchè no. Per ora però rimango qui. Vivo da solo ma i miei genitori vengono almeno una volta al mese, a Parma ho tanti amici e sono felice, credono tutti in me. D'Aversa è un grande allenatore. Con Gasperini dovevo capire se riescono a fare la differenza anche in Serie A, non solo in Primavera. In realtà io mi sentivo già pronto e a Parma ho avuto la conferma di esserlo.