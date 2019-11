Alta tensione: lunedì dovrebbero arrivare le sanzioni, ma ci sarebbe un appiglio giuridico per evitarle.

Nella battaglia tra società e giocatori in casa Napoli, ci sarebbe un nuovo capitolo. Se da una parte Aurelio De Laurentiis ha già congelato gli stipendi di ottobre, in attesa dell'ufficialità delle sanzioni che verranno comminate dopo il il weekend, dall'altra i calciatori, secondo l'edizione odierna de Il Mattino, si stanno muovendo con i rispettivi legali e procuratori per cercare di evitare l'ammenda.

L'assist giuridico arriva dagli avvocati dell'Assocalciatori, che hanno spiegato come un ritiro debba essere comunicato secondo una certa ritualità e una certa formalità. Cosa che invece non sarebbe avvenuta e sulla quale dunque potrebbero fare leva i giocatori.

Nel frattempo la squadra oggi è attesa dalla sfida di San Siro contro il Milan (ore 18.00): l'umore non sarà dei migliori e l'ambiente certamente poco sereno, ma per provare a distendere in qualche modo la tensione l'unica ricetta praticabile sembra quella di riportare almeno una vittoria a Napoli.