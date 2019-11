Napoli, De Laurentiis ha deciso: stipendi congelati

Il presidente del Napoli ha bloccato l'ultimo pagamento degli stipendi: si andrà per vie legali.

di Redazione Fox Sports - 23/11/2019 08:58 | aggiornato 23/11/2019 09:02

Sono arrivati gli effetti dell'ammutinamento del Napoli dello scorso 5 novembre, giorno in cui la squadra ha rifiutato il ritiro dopo aver pareggiato in casa il match di Champions League col Salisburgo. De Laurentiis, furioso, aveva imposto il silenzio stampa, ma non erano ancora stati presi provvedimenti contro la squadra o contro Ancelotti e lo staff tecnico.

Adesso, però, ecco arrivata la risposta di De Laurentiis. Il presidente del Napoli, come scrive La Repubblica, ha infatti deciso di congelare il pagamento dell'ultimo stipendio ai suoi giocatori, mossa necessaria per decurtare gli ingaggi mensili dei calciatori, fino al 25% lordo. Le raccomandate firmate dalla società partiranno lunedì e si andrà per vie legali, dal momento che il Napoli sembra essere ancora spaccato, con società da un lato e calciatori dall'altro. A nulla è valsa la mediazione di Ancelotti, che ha provato a fare da tramite tra le due parti.