Napoli, idea Gattuso in caso di esonero di Ancelotti

L'idea sarebbe quella di sostituire Ancelotti con il tecnico ex Milan.

di Redazione Fox Sports - 23/11/2019 12:05 | aggiornato 23/11/2019 12:10

Comincia oggi il tour de force del Napoli, chiamato a riscattarsi dopo i recenti risultati che hanno gettato Ancelotti e la squadra nel baratro. Proprio il tecnico si trova sotto esame, costretto a far punti nelle prossime tre partite contro Milan, Liverpool e Bologna. In caso di prestazioni deludenti, la società potrebbe anche valutare l'esonero di Ancelotti, ma a quel punto dovrebbe prendere subito un allenatore.

Nel caso in cui Ancelotti dovesse essere esonerato, il Napoli potrebbe prendere in considerazione di sostituirlo con Gennaro Gattuso, ex Milan che è stato allenato proprio da Ancelotti. Come scrive Tuttosport, Gattuso potrebbe essere un traghettatore, quindi non una soluzione definitiva, un tentativo di porre rimedio ad una stagione iniziata non nel migliore dei modi per il Napoli.