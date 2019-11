La Dea protesta per un fallo di mano di Cuadrado nell'azione che ha portato al 2-1 della Juve.

di Redazione Fox Sports - 23/11/2019 17:07 | aggiornato 23/11/2019 17:30

Polemiche nel post-partita di Atalanta-Juventus per il gol del 2-1 firmato da Gonzalo Higuain all'82' su assist di Cuadrado (in posizione regolare). A far infuriare i bergamaschi è il netto fallo di mano di Cuadrado nell'azione che ha portato alla rete del Pipita. Un'irregolarità non ravvisata né da Rocchi né dagli assistenti. E il VAR?

Secondo il protocollo non poteva intervenire visto che il fallo non si è verificato nella fase di attacco dei Sarri boys. I bianconeri infatti non recuperano palla in occasione dell'intervento del colombiano bensì poco dopo, quando Bonucci va a contrasto con Pasalic e la palla torna in possesso dei bianconeri. L'errore, quindi, è di Rocchi e non del VAR.

Giusto invece assegnare il rigore all'Atalanta al 15', quando Khedira - su cross di Gomez - colpisce il pallone in area con il braccio larghissimo. Regolare anche l'1-1, visto che Higuain - prima di segnare - calcia l'aria senza prendere Palomino.

L'Atalanta, infine, protesta per un rigore non concesso al 78' per un tocco col gomito di Emre Can. Dopo la on field review, Rocchi non assegna giustamente il penalty perché il pallone va prima sulla gamba del tedesco e poi termina sul gomito. Non si tratta quindi di una giocata volontaria.