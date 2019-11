Ero certo avremmo fatto una bella gara, abbiamo lavorato bene nella sosta e abbiamo lottato nonostante le assenze. Peccato non aver fatto più gol, i ragazzi mi stanno dando grande disponibilità. Di sicuro non sono mancate le prestazioni e cominciamo a giocare da squadra. Piatek? Lavora per i compagni, capisco che è importante il gol ma capita di avere periodi del genere. Io sono qui da 45 giorni ed è poco ma da noi ci si aspettano risultati anche se abbiamo giocato bene a parte Roma. Bonaventura è un giocatore vero e soprattutto molto intelligente, più ne ho così a disposizione e meglio è. Ovviamente il nostro momento psicologico è negativo, i giocatori sentono di sucuro la testa un po' pesante ma dopo aver lavorato stiamo reagendo.

Il punto serve a poco in classifica ma il Milan ha fermato la caduta pareggiando contro il Napoli in uno degli anticipi della 13esima giornata di Serie A, con Bonaventura capace di trovare l'1-1 dopo il gol del vantaggio di Lozano.

